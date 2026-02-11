Crans-Montana le foto inedite de Le Constellation devastato dall’incendio

Un incendio ha devastato il complesso Le Constellation a Crans-Montana, lasciando dietro di sé un scenari di distruzione. Le foto scattate mostrano tutto bruciato, annerito e ricoperto di cenere. Tra le macerie, ci sono anche le scarpe di alcuni giovani, probabilmente perse mentre cercavano di scappare dal fuoco. La situazione è ancora sotto controllo, ma i danni sono evidenti e lascia pensare a un grave incidente.

Tutto bruciato, annerito, pieno di cenere. Le scarpe di tanti giovani ammassate, forse perse durante la fuga. Il tetto sventrato, divani e sedie ammassate. Il chiavistello di una porta d’ingresso forzato dai vigili del fuoco arrivati dopo le chiamate d’emergenza per tentare di salvare quante più vite possibile. Eccolo, il bar Le Constellation dopo l’ incendio che nella notte di Capodanno ha provocato 41 morti. Le foto scattate dentro il locale dalle autorità svizzere nel corso dell’ inchiesta sono state rese pubbliche dalla procura di Sion che indaga sul rogo e ha messo sotto inchiesta i coniugi Moretti, proprietari del bar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, le foto inedite de Le Constellation devastato dall’incendio Approfondimenti su Crans Montana Constellation Strage Crans Montana, le foto degli interni del Le Constellation dopo l’incendio Questa notte, un incendio ha distrutto il ristorante Le Constellation a Crans Montana. Tragedia di Crans Montana, nuove foto de Le Constellation: il particolare choc La tragedia avvenuta al Constellation di Crans-Montana durante Capodanno prosegue con l’emergere di nuove foto e dettagli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Crans Montana - la prima simulazione della dinamica dell’incendio in Svizzera Ultime notizie su Crans Montana Constellation Argomenti discussi: Crans Montana, coniugi Moretti chiedono di oscurare sito sul rogo: Procura si oppone; Crans Montana, i Moretti tentano di oscurare il sito che raccoglie testimonianze sulla strage; Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans-Montana, la testimonianza di Roze, la fotografa: Il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto. Jessica Moretti stava lì fuori senza aiutare nessuno. Nel locale trappola della tragedia di Crans-Montana: nelle prime foto de Le Constellation gli arredi divorati dalle fiammeTra le vittime anche un giovanissimo genovese Emanuele Galeppini, 16 anni, campione di golf ... ilsecoloxix.it Crans-Montana, le foto mai viste del Constellation dopo l'incendio: dai divani bruciati ai tavoli rovesciati e la porta forzataCi sono i tavoli rovesciati, i divani e le sedie distrutte dalle fiamme, le bottiglie di champagne annerite dal fumo. Sono le foto drammatiche ... msn.com la Repubblica. . Dalle nuove carte dell'inchiesta, le foto del bar Le Constellation di Crans-Montana dopo il devastante incendio del primo gennaio 2026, durante il quale sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Dalle immagini, quel che rimane del loc - facebook.com facebook Crans-Montana, la Procura di Roma ha disposto il sequestro probatorio dei cellulari. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.