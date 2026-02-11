Il Centro polivalente di Bassa accoglierà la scuola di Muzika

Il centro polivalente di Bassa apre le porte alla scuola di musica Muzika. Parte degli spazi sarà dedicata alle lezioni rivolte ai giovani e a chi vuole imparare a suonare uno strumento. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento per la cultura e la musica nel quartiere.

Una parte degli spazi del nuovo centro polivalente di Bassa sarà utilizzato dall’ APS Muzika, per le lezioni di musica rivolte ai giovani (e non solo) del territorio. Lo ha fatto sapere la sindaca Simona Rossetti (nella foto), facendo il punto sul centro intitolato a don Lido Marini che è stato inaugurato lo scorso anno. L’intervento, che è costato nel complesso quasi un milione di euro, ha richiesto un impegno non secondario, perché la struttura che tra il 2010 e il 2012 era stata utilizzata come sede del centro diurno "Il Girasole", era, appunto, inutilizzata dal 2012. I lavori di recupero, dopo che era stata raggiunta un’intesa con la parrocchia, hanno richiesto in sintesi la ristrutturazione interna dello stabile, con il rifacimento degli impianti elettrici, la messa in sicurezza degli spazi, e la riqualificazione delle finiture, oltre all’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

