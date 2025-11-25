Fratelli d’Italia accelera sulla riforma elettorale e punta a presentare un primo testo entro febbraio 2025, dopo l’avvio ufficiale dei tavoli con il nuovo anno: la proposta prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza del 55% alla coalizione che supera il 40% dei consensi. Archiviato il capitolo delle elezioni regionali e in attesa della chiusura della manovra di bilancio, il cantiere della nuova legge elettorale entra nella fase operativa. Ai vertici del partito della premier Giorgia Meloni si discute di imprimere uno sprint al progetto, trasformando quello che finora era stato oggetto di conversazioni riservate in un dibattito politico pubblico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Fratelli d'Italia accelera sulla legge elettorale, testo a febbraio: proporzionale con premio a coalizione sopra il 40%