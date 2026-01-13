Un ricorso alla Cedu spinge Meloni ad accelerare sulla legge elettorale
Il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sta spingendo il governo Meloni a accelerare sui tempi per l'adozione di una nuova legge elettorale. La questione gioca un ruolo chiave nel processo di riforma, con l’obiettivo di garantire un quadro normativo più chiaro e stabile in tempi brevi. La questione rimane centrale nel dibattito politico e istituzionale, influenzando le prossime scadenze legislative.
A ostacolare l'arrivo di una nuova legge elettorale potrebbe essere la giustizia europea. Per Giorgia Meloni avere nuove regole per le urne in tempi brevi è importante.
