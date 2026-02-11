Il caso Epstein e le ombre Oscurati sei nomi nei file C’è un ministro straniero
Roma, 11 febbraio 2026 – Sei nomi di uomini potenzialmente coinvolti in affari poco chiari sono spariti dai file su Epstein senza che nessuno spieghi il motivo. La vicenda si fa sempre più complicata, con un ministro straniero che potrebbe essere coinvolto. La procura sta cercando di capire cosa sia successo e perché quei nomi siano stati cancellati. Intanto, le indagini continuano, e l’opinione pubblica si chiede quali siano le vere ragioni dietro questa scomparsa.
Roma, 11 febbraio 2026 – “ I nomi di almeno sei uomini, potenzialmente incriminabili, sono stati rimossi dagli Epstein files senza spiegazione. Uno è quello di un esponente di alto livello di un governo straniero ”. La denuncia è bipartisan e arriva dai deputati americani Ro Khanna (democratico) e Thomas Massie (repubblicano) che hanno potuto vedere i documenti originali. “Pronti a rivelare i nomi al congresso”. Ma uno lo rivelano subito, è quello di un uomo d’affari emiratino. Lo sciame sismico del caso del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019 – versione ufficiale, suicidio – continua a scuotere i governi di mezzo mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
