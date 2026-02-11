Il caso Epstein e le ombre Oscurati sei nomi nei file C’è un ministro straniero

Roma, 11 febbraio 2026 – Sei nomi di uomini potenzialmente coinvolti in affari poco chiari sono spariti dai file su Epstein senza che nessuno spieghi il motivo. La vicenda si fa sempre più complicata, con un ministro straniero che potrebbe essere coinvolto. La procura sta cercando di capire cosa sia successo e perché quei nomi siano stati cancellati. Intanto, le indagini continuano, e l’opinione pubblica si chiede quali siano le vere ragioni dietro questa scomparsa.

