Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici centinaia di documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere nel 2019 mentre era detenuto con l’accusa di traffico sessuale di minori. Le carte sono state caricate sul sito ufficiale del Dipartimento all’interno di quella che viene definita una «biblioteca completa su Epstein», una raccolta digitale che riunisce materiali provenienti da indagini, procedimenti giudiziari e richieste di accesso agli atti. La pubblicazione, come aveva anticipato il vice procuratore generale Todd Blanche, non riguarda però l’intero archivio in possesso delle autorità federali. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Caso Epstein, pubblicate le foto inedite della villa e della sua isola privata

Leggi anche: Pubblicati i file di Epstein. Migliaia di foto, c'è anche Clinton in piscina. Trovati i nomi di 1.200 vittime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Caso Epstein, Trump sulle nuove immagini: “Lo conoscevano tutti, ha foto con chiunque”; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Trovati i nomi di oltre 1.200 vittime; Caso Epstein, pubblicate le carte: le foto inedite, la «lista delle massaggiatrici» e i nomi di oltre 1.200 vittime. Cosa c'è nei file (pesantemente censurati); Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein.

Caso Epstein, pubblicate le carte: le foto inedite, la «lista delle massaggiatrici» e i nomi di oltre 1.200 vittime. Cosa c’è nei file (pesantemente censurati) - La pubblicazione delle carte è stata rivendicata dalla Casa Bianca come una prova di trasparenza: «L’amministrazione Trump è la più trasparente della storia» ... open.online