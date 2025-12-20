Caso Epstein pubblicate le carte | le foto inedite la lista delle massaggiatrici e i nomi di oltre 1.200 vittime Cosa c’è nei file pesantemente censurati

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici centinaia di documenti relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere nel 2019 mentre era detenuto con l’accusa di traffico sessuale di minori. Le carte sono state caricate sul sito ufficiale del Dipartimento all’interno di quella che viene definita una «biblioteca completa su Epstein», una raccolta digitale che riunisce materiali provenienti da indagini, procedimenti giudiziari e richieste di accesso agli atti. La pubblicazione, come aveva anticipato il vice procuratore generale Todd Blanche, non riguarda però l’intero archivio in possesso delle autorità federali. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

