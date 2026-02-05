Le indagini sul Caso Epstein portano alla luce dettagli sconvolgenti. Sono stati resi pubblici file che contengono nomi di vittime, foto di nudo con volti non oscurati, e numeri di conti bancari e di previdenza sociale. La scoperta apre nuove ferite in un caso che ha già scosso l’opinione pubblica.

All’interno delle indagini sul Caso Epstein sono state pubblicate foto di nudo, i nomi e i volti delle vittime di abusi sessuali, numeri di conti bancari e di previdenza sociale. Tutte queste informazioni sono apparse nella montagna di documenti resi pubblici venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell’ambito del suo impegno a rispettare una legge che lo obbliga a rendere accessibili i fascicoli delle indagini. Tale legge aveva lo scopo di preservare importanti tutele della privacy delle vittime: i loro nomi avrebbero dovuto essere oscurati nei documenti, così come i loro volti e corpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, nei file nomi delle vittime, conti bancari e foto di nudo con volti non oscurati

Nei nuovi file pubblicati sul caso Epstein sono spuntate decine di foto di giovani donne e adolescenti nude, molte senza alcuna censura.

