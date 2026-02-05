Caso Epstein nei file nomi delle vittime conti bancari e foto di nudo con volti non oscurati
Le indagini sul Caso Epstein portano alla luce dettagli sconvolgenti. Sono stati resi pubblici file che contengono nomi di vittime, foto di nudo con volti non oscurati, e numeri di conti bancari e di previdenza sociale. La scoperta apre nuove ferite in un caso che ha già scosso l’opinione pubblica.
All’interno delle indagini sul Caso Epstein sono state pubblicate foto di nudo, i nomi e i volti delle vittime di abusi sessuali, numeri di conti bancari e di previdenza sociale. Tutte queste informazioni sono apparse nella montagna di documenti resi pubblici venerdì dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell’ambito del suo impegno a rispettare una legge che lo obbliga a rendere accessibili i fascicoli delle indagini. Tale legge aveva lo scopo di preservare importanti tutele della privacy delle vittime: i loro nomi avrebbero dovuto essere oscurati nei documenti, così come i loro volti e corpi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
