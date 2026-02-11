Il cardinale Schönborn | Quella di Putin contro l’Ucraina è una guerra di annientamento

Da ilfoglio.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale Schönborn non ha mezzi termini: definisce la guerra di Putin contro l’Ucraina come un vero e proprio tentativo di annientamento. Mentre in Italia molti vescovi si limitano a esprimere solidarietà ai civili colpiti, Schönborn dice che questa guerra va oltre, puntando a distruggere tutto ciò che riguarda l’Ucraina. Le sue parole arrivano in un momento in cui il conflitto continua con intensità, e la comunità internazionale cerca di capire come rispondere.

L'arcivescovo emerito di Vienna chiama a raccolta la Chiesa per la difesa di Kyiv. "L’esercito russo bombarda deliberatamente le infrastrutture del paese. Si provi a immaginare come si sentano le persone. La guerra mostra il suo volto crudele. Per quanto tempo ancora? Quattro anni e ancora nessuna pace!” Mentre alle nostre latitudini parecchi vescovi, quando parlano d’Ucraina, dopo aver espresso la propria accorata e commossa vicinanza ai civili colpiti dalle bombe, ricordano sempre che però è anche colpa delle “provocazioni della Nato”, quasi che la macelleria ordinata ai piani alti del Cremlino fosse solo una reazione all’orgoglio ferito, chi non è troppo distante dal fronte ha una prospettiva ben diversa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

