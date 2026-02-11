Il cardinale Schönborn non ha mezzi termini: definisce la guerra di Putin contro l’Ucraina come un vero e proprio tentativo di annientamento. Mentre in Italia molti vescovi si limitano a esprimere solidarietà ai civili colpiti, Schönborn dice che questa guerra va oltre, puntando a distruggere tutto ciò che riguarda l’Ucraina. Le sue parole arrivano in un momento in cui il conflitto continua con intensità, e la comunità internazionale cerca di capire come rispondere.

L'arcivescovo emerito di Vienna chiama a raccolta la Chiesa per la difesa di Kyiv. "L’esercito russo bombarda deliberatamente le infrastrutture del paese. Si provi a immaginare come si sentano le persone. La guerra mostra il suo volto crudele. Per quanto tempo ancora? Quattro anni e ancora nessuna pace!” Mentre alle nostre latitudini parecchi vescovi, quando parlano d’Ucraina, dopo aver espresso la propria accorata e commossa vicinanza ai civili colpiti dalle bombe, ricordano sempre che però è anche colpa delle “provocazioni della Nato”, quasi che la macelleria ordinata ai piani alti del Cremlino fosse solo una reazione all’orgoglio ferito, chi non è troppo distante dal fronte ha una prospettiva ben diversa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il cardinale Schönborn: “Quella di Putin contro l’Ucraina è una guerra di annientamento”

Approfondimenti su Putin Ucraina

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha evidenziato come la guerra in Ucraina rappresenti una minaccia diretta alla libertà e alla sicurezza dell’Europa.

Nei prossimi giorni l’Ucraina dovrà affrontare un’ondata di gelo con temperature che scenderanno fino a -30°C.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Putin Ucraina

Argomenti discussi: Chi è mons. Petrocchi, nuovo presidente della Commissione dello Ior; Il cardinale Giuseppe Petrocchi nuovo presidente della Commissione Cardinalizia dello IOR; Commissione Cardinalizia IOR, Petrocchi nuovo presidente; Finanze Vaticane, il nuovo presidente IOR e il cambio generazionale in arrivo.

Il cardinale Schönborn: Quella di Putin contro l'Ucraina è una guerra di annientamentoL'arcivescovo emerito di Vienna chiama a raccolta la Chiesa per la difesa di Kyiv. L’esercito russo bombarda deliberatamente le infrastrutture del paese. Si provi a immaginare come si sentano le pers ... ilfoglio.it

Il cardinale Petrocchi presidente della Commissione IorL'arcivescovo emerito dell'Aquila subentra alla guida della Commissione cardinalizia, di cui era membro dal 2020, succedendo a Schönborn, che lascia l'incarico per raggiunti limiti di età ... romasette.it

Il Cardinale Re in visita alla Stazione di Posta “La Porta Aperta” Oggi il Cardinale Giovanni Battista Re ha visitato La Porta Aperta, la Stazione di Posta di Monterotondo, realtà di accoglienza e inclusione sociale gestita dalla Fondazione San Giorgio per cont - facebook.com facebook