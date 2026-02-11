Il cantiere della cooperativa Il Seme Una sede rinnovata a Cesano per festeggiare 40 anni di attività

Questa mattina sono stati completati i lavori di manutenzione alla sede della Cooperativa Il Seme a Cesano. Lo stabile comunale, che ospita il centro socioeducativo dedicato a ragazze e ragazzi con disabilità, si presenta ora rinnovato. La cooperativa, che quest’anno celebra 40 anni di attività, ha deciso di festeggiare il traguardo con un nuovo spazio più funzionale e accogliente per le persone che supporta.

Completati i lavori di manutenzione allo stabile comunale che è sede della Cooperativa Il Seme, centro socioeducativo che accoglie ragazze e ragazzi con disabilità. Nei giorni scorsi, nella sede di via Leopardi si è tenuto il sopralluogo del sindaco Gianpiero Bocca, dell'assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso e dell'assessora alle Politiche Sociali Cinzia Battaglia, accompagnati dal presidente della cooperativa Oriano Bini. I lavori da 104mila euro hanno riguardato la sostituzione e la messa in sicurezza delle controsoffittature, la pulitura straordinaria e l'imbiancatura che la cooperativa stessa ha svolto.

