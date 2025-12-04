Arriva il cantiere di Pedemontana Cesano si prepara a 3 anni in trincea

Se tutto va bene, ci vorranno 3 anni esatti da oggi per vedere completati i lavori di realizzazione delle tratte B2 e C di Pedemontana, che porteranno da Lentate sul Seveso fino a Vimercate, passando fino a Bovisio Masciago sopra l’attuale sedime della Milano-Meda. Per provare a dare un’idea di quel che accadrà da queste parti da qui al 30 novembre 2028, l’altra sera sono venuti a Cesano Maderno i vertici di Pedemontana Spa e delle imprese che sono impegnate nei cantieri, a cominciare dal direttore generale Sabato Fusco, il direttore tecnico dell’opera Paolo Simonetta, il direttore ai lavori Pietro Nobili, il responsabile progetti Mirco Marcozzi e ancora gli ingegneri Franco Domanico e Alessandro Grippa in rappresentanza dell’impresa costruttrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arriva il cantiere di Pedemontana. Cesano si prepara a 3 anni in trincea

