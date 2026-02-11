Il cancello gli cade sopra | grave giovane operaio

Un giovane operaio è rimasto ferito gravemente oggi a Civitanova Marche. Mentre lavorava, un cancello si è staccato e gli è caduto addosso. Sono stati i colleghi a chiamare i soccorsi, che l’hanno portato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni sono serie.

Civitanova, 11 febbraio 2026 – Travolto da un cancello che gli cade sopra mentre è al lavoro, un giovane operaio è finito all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto ieri, poco prima delle 10, nel piazzale dell'officina Iveco Andreani che si trova in via Gobetti, nella zona industriale di Santa Maria Apparente a Civitanova. È lì che stava lavorando un operaio di 25 anni, che vive a Porto Sant'Elpidio e che lavora per conto di una ditta di Morrovalle, che si occupa di manutenzione del verde. Improvvisamente, per cause che sono ancora da chiarire, un cancello gli è caduto sopra.

