La giovane Zoe Trinchero di 17 anni è finita nel canale di Nizza Monferrato ancora viva, ma non è sopravvissuta. È stata gettata nel corso d’acqua e ha sbattuto la testa, portando alla sua morte. La polizia indaga sull’accaduto, ancora senza spiegazioni chiare.

NIZZA MONFERRATO (Asti) Zoe Trinchero, 17 anni, era ancora viva quando è stata gettata nel canale. È morta perché ha sbattuto la testa. Trauma da precipitazione, dicono le prime anticipazioni dell’autopsia. E questo non aggiusta niente, nemmeno può peggiorare le cose. Ma mette in moto i pensieri. Se il suo assassino, dopo averla colpita, avesse avuto un attimo di pietà. Se si fosse chinato su di lei e avesse capito di averla fatta grossa con quelle mani da boxeur, ma di potere ancora rimediare. Se Alex Manna avesse messo da parte i suoi "futili motivi" e si fosse ricordato di avere 19 anni e di essere un uomo e avesse chiamato i soccorsi, la diciassettenne di Nizza Monferrato che lo respingeva forse sarebbe ancora qui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il calvario di Zoe. Un orrore senza fine : "Gettata viva nel canale"

La polizia ha confermato che Zoe Trinchero era ancora viva quando è stata gettata nel canale a Nizza Monferrato.

La procura di Asti indaga sulla morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita a Nizza Monferrato.

