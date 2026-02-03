Prestami 200 euro te li ridò con un bonifico istantaneo | arrestato per tentata estorsione

Un uomo è stato arrestato ieri pomeriggio con l’accusa di tentata estorsione. Aveva chiesto 200 euro in contanti a un amico, promettendo di restituirli subito con un bonifico. Ma una volta ottenuto il denaro, l’uomo non ha mai effettuato il pagamento. La vittima ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, che hanno subito messo in atto le indagini e portato all’arresto.

Le manette sono scattate nella giornata di lunedì 2 febbraio durante un blitz messo a punto dagli agenti del commissariato Villa San Giovanni Gli aveva prestato 200 euro in contanti in cambio di un bonifico istantaneo. Quei soldi, però, non li ha mai più rivisti. Non solo: il ragazzo a cui li aveva prestati avrebbe anche cercato di estorcergli altro denaro. Per questo è stato arrestato. Un 21enne egiziano è stato arrestato dalla polizia per tentata estorsione ai danni di un 51enne italiano nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio. I due si erano conosciuti nei primi giorni di gennaio in un bar in zona viale Monza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Prestiti Estorsione

A Pisa, un uomo di 34 anni con precedenti violenti è stato arrestato per tentata estorsione.

