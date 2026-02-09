Bergamotto di Reggio Calabria Igp respinte le opposizioni | via libera dal ministero
Il Ministero ha dato il via libera alla registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta
“A seguito dell’esame della domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta "Bergamotto di Reggio Calabria" e della valutazione delle opposizioni e delle controdeduzioni ricevute, nell’ambito della fase nazionale della procedura di registrazione, risultano soddisfatti i requisiti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
