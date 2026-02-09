Bergamotto di Reggio Calabria Igp respinte le opposizioni | via libera dal ministero

Il Ministero ha dato il via libera alla registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta

“A seguito dell’esame della domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta "Bergamotto di Reggio Calabria" e della valutazione delle opposizioni e delle controdeduzioni ricevute, nell’ambito della fase nazionale della procedura di registrazione, risultano soddisfatti i requisiti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dopo cinque anni di attese, il bergamotto di Reggio Calabria ottiene finalmente il riconoscimento IGP.

Il bergamotto di Reggio Calabria, riconosciuto come Igp, è al centro di una campagna di raccolta fondi.

Il bergamotto di Reggio Calabria diventa racconto, il territorio diventa esperienzaUn itinerario esperienziale che segue il ciclo dell’agrume simbolo di Reggio e punta a destagionalizzare l’offerta turistica, mettendo al centro imprese, saperi e identità locali ... corrieredellacalabria.it

Bergamotto di Reggio Calabria, via libera all’IGP: iter nazionale concluso dopo 5 anniIl Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’approvazione definitiva e la registrazione nazionale dell’IGP per il Bergamotto ... laprimapagina.it

