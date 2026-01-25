L’erba del vicino è sempre più verde Salvo smentite clamorose

L’erba del vicino è sempre più verde, si dice. In un contesto in cui le notizie globali sono dominati da conflitti e tensioni, il referendum si avvicina, portando con sé questioni di interesse e riflessione. Un momento importante per il nostro Paese, che merita attenzione e analisi approfondite, lontano da sensazionalismi e superficiali giudizi.

Ormai da un pò di tempo, l’argomento che tiene banco, insieme alle vicende internazionali di pura violenza (guerre e atrocità dello stesso genere), è il referendum, ormai prossimo. Esso verterà in maniera drastica sulle carriere dei magistrati. Un si o un no al riordino delle stesse, condizionerá sensibilmente la loro attività. Il risultato della stessa consultazione si ripercuoterà a stretto giro sulle persone che adiranno ai Tribunali, di propria iniziativa o perchè costretti. Lo spettacolo che sta offrendo quella casta – la magistratura – cosi definíta da autorevoli commentatori e osservatori, ha conquistato il meritato appellativo “senza vergogna’, per demeriti a dir poco eclatanti.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Infortunio Rugani: salvo imprevisti tornerà in gruppo entro quella data. Semaforo verde vicino per il difensore Leggi anche: Giochi del Mediterraneo, sempre più vicino l?accordo tra i comitati. Venerdì Abodi a Taranto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Davide Monaldi | Chiara Baima Poma; Il parco Viarno è un po’ più vicino: si sblocca l’acquisto di un terreno; Diversificazione e copertura valutaria per contrastare il TACO trade; Qualità e sicurezza per l’integrazione alimentare. The Burbs: Il trailer ufficiale della mistery comedy con Keke PalmerLa nuova serie mistery, ispirata al film L'erba del vicino, debutterà a febbraio negli Stati Uniti: ecco il trailer ufficiale di The Burbs. comingsoon.it Ricerca: «l'erba del vicino film»Il cast del film Ad Astra di James Gray, racconta il lavoro fatto sul set per realizzare un film che è allo stesso tempo un viaggio nel cosmo e dentro la coscienza dell’uomo. fantascienza.com L'Erba Del Vicino Lanzo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.