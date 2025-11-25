WWE | GUNTHER domina Carmelo Hayes e vola in semifinale Cena sempre più vicino

L’episodio di RAW del 24 novembre, trasmesso dal Paycom Center di Oklahoma City, ha visto proseguire The Last Time Is Now Tournament con un match decisamente intenso. GUNTHER ha affrontato Carmelo Hayes in un match che si è rivelato quasi una maledizione per Hayes. Il “Ring General” lo ha sovrastato fisicamente e psicologicamente e anche se Hayes ha combattuto con coraggio, e il suo avversario ha incassato ogni colpo con resistenza incredibile. GOD IT FEELS GOOD HEARING THIS GUNTHER THEME AGAIN #WWERAW pic.twitter.comYzNdG9sHDP — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) November 25, 2025 Carmelo ha dato tutto contro GUNTHER, arrivando persino a sfiorare la vittoria in alcune occasioni, ma GUNTHER è riuscito sempre a rialzarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

