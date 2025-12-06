L’ho stretta i nostri corpi si sono strusciati Poi le ho scritto una dichiarazione via mail ma lei mi ha liquidato | ‘Sì Tutto bello ma sei troppo piccolo' | Emanuel Lo svela il corteggiamento segreto a Giorgia
“Per conquistarla mi sono dovuto aprire al cento per cento”. Con queste parole, che riassumono una battaglia di seduzione durata più di un anno, Emanuel Lo ha raccontato al Corriere della Sera i retroscena della sua lunga e solida relazione con la cantante Giorgia. Il ballerino, coreografo e maestro di Amici, ha svelato i dettagli del loro corteggiamento, iniziato in un tour e concluso con u n “sì” che, nonostante tutto, vale più di un matrimonio. La coppia si è incontrata nel 2002, quando Emanuel Lo (nome d’arte di Emanuel Lo Iacono) era co-coreografo e ballerino nel tour di Giorgia. Inizialmente, la sua timidezza e la frenesia del lavoro gli impedivano di farsi avanti: “Non avevo tempo per farmi una storia, a volte capitava uno scambio di sguardi ma facevo finta di niente”, ha ammesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Stavo insegnando a Giorgia un passo in corridoio. L’ho stretta, i nostri corpi si sono strusciati. Aveva un sorriso stupendo e le ho detto: "Sei bella, possiamo farci una foto?"» - facebook.com Vai su Facebook
Rune, il brutto infortunio fa arrabbiare Draper: “Stiamo spingendo i nostri corpi…”. E Fritz: “Mai visto così…” - Un pensiero condiviso da Taylor Fritz, che ha risposto al post scrivendo "Facts" ("Fatti"), come a voler dire che quanto esposto da Draper corrispondesse alla verità. Come scrive corrieredellosport.it
Asya Dall’Agata – I nostri corpi effimeri - Con l’esposizione personale I nostri corpi effimeri, la Galleria Tilde di Palermo presenta le opere di Asya Dall’Agata, un’indagine profonda sulla materia corporea e sulla sua essenza più pura. Scrive exibart.com
Basta corpi in mostra: «Sono un inganno per i nostri ragazzi» - Da qualche anno, durante l’estate, a Ceresole Reale, ai piedi del Gran Paradiso, versante piemontese, viene organizzato un festival della “Parola in- Secondo avvenire.it