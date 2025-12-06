“Per conquistarla mi sono dovuto aprire al cento per cento”. Con queste parole, che riassumono una battaglia di seduzione durata più di un anno, Emanuel Lo ha raccontato al Corriere della Sera i retroscena della sua lunga e solida relazione con la cantante Giorgia. Il ballerino, coreografo e maestro di Amici, ha svelato i dettagli del loro corteggiamento, iniziato in un tour e concluso con u n “sì” che, nonostante tutto, vale più di un matrimonio. La coppia si è incontrata nel 2002, quando Emanuel Lo (nome d’arte di Emanuel Lo Iacono) era co-coreografo e ballerino nel tour di Giorgia. Inizialmente, la sua timidezza e la frenesia del lavoro gli impedivano di farsi avanti: “Non avevo tempo per farmi una storia, a volte capitava uno scambio di sguardi ma facevo finta di niente”, ha ammesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"L'ho stretta, i nostri corpi si sono strusciati. Poi le ho scritto una dichiarazione via mail ma lei mi ha liquidato: 'Sì. Tutto bello, ma sei troppo piccolo'": Emanuel Lo svela il corteggiamento segreto a Giorgia