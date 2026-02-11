Giorgia svela i retroscena del bacio con Paolo Bonolis | Ero interdetta Emanuel Lo non mi ha parlato per ore
Giorgia rivela i dettagli del bacio con Paolo Bonolis durante la trasmissione Taratatà. La cantante spiega che non avevano pianificato nulla e che è stato un momento improvviso. Aggiunge di essere stata interdetta e di aver avuto problemi con Emanuel Lo, che non le ha rivolto la parola per ore.
Giorgia ha raccontato i retroscena del bacio con Paolo Bonolis avvenuto nella trasmissione Taratatà. La cantante ha dichiarato che non l'avevano concordato prima. La reazione di Emanuel Lo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Giorgia Bonolis
Giorgia, il bacio con Paolo Bonolis davanti a tutti: la reazione del marito Emanuel Lo
La serata di lunedì 9 febbraio su Canale 5 ha visto il ritorno di Paolo Bonolis con il suo nuovo show Taratata.
“E adesso?!”. Giorgia, il bacio con Paolo Bonolis davanti a tutti. Choc generale, poi la reazione del marito Emanuel Lo
Un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta.
Ultime notizie su Giorgia Bonolis
Argomenti discussi: Berlusconi divisi: Marina frena la corsa di Occhiuto; Porte girevoli a Chigi: promozione per Caldoro, Salvini si porta Di Rubba; Valentino Rossi svela il retroscena su Mattarella: Tutto in segreto, hai a che fare con una certa aura.
Paolo Bonolis parla spesso del rapporto speciale che lo lega a Davide, il figlio nato dalla relazione con Sonia Bruganelli. In più occasioni ha spiegato di vivere la paternità con semplicità, cercando di essere un padre presente e attento, che accompagna i figli - facebook.com facebook
#Taratata: Mediaset si è (finalmente) ricordata di avere Paolo Bonolis x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.