Giorgia svela i retroscena del bacio con Paolo Bonolis | Ero interdetta Emanuel Lo non mi ha parlato per ore

Giorgia rivela i dettagli del bacio con Paolo Bonolis durante la trasmissione Taratatà. La cantante spiega che non avevano pianificato nulla e che è stato un momento improvviso. Aggiunge di essere stata interdetta e di aver avuto problemi con Emanuel Lo, che non le ha rivolto la parola per ore.

