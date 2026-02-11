Giorgia svela i retroscena del bacio con Paolo Bonolis | Ero interdetta Emanuel Lo non mi ha parlato per ore

Giorgia rivela i dettagli del bacio con Paolo Bonolis durante la trasmissione Taratatà. La cantante spiega che non avevano pianificato nulla e che è stato un momento improvviso. Aggiunge di essere stata interdetta e di aver avuto problemi con Emanuel Lo, che non le ha rivolto la parola per ore.

La serata di lunedì 9 febbraio su Canale 5 ha visto il ritorno di Paolo Bonolis con il suo nuovo show Taratata.

Un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta.

