Ieri in Campania | frode al fisco nel commercio dell’argento sequestrati 15,7 milioni Napoli fuori dalla Coppa Italia

Ieri in Campania, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino hanno scoperto una conceria che scaricava illegalmente acque di dilavamento nel torrente Solofra. Durante i controlli, svolti in collaborazione con l’Arpac, hanno sequestrato 15,7 milioni di euro di beni e denunciato i responsabili per frode fiscale nel commercio dell’argento. Nel frattempo, Napoli esce dalla Coppa Italia, lasciando i tifosi delusi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di martedì 10 febbraio 2026. Avellino – Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale e unitamente ai tecnici dell’ARPAC, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Solofra dove accertavano che una conceria scaricava abusivamente le acque di dilavamento del piazzale e dello stesso opificio direttamente nel torrente solofrano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: frode al fisco nel commercio dell’argento, sequestrati 15,7 milioni. Napoli fuori dalla Coppa Italia Approfondimenti su Campania Inquinamento Frode al fisco nel commercio dell’argento, sequestrati 15,7 milioni La guardia di finanza di Arezzo ha scoperto una frode fiscale nel commercio dell’argento. Maxi frode nel commercio dell’argento, blitz nel casertano. Sequestri per 15 milioni, in 15 nei guai | FOTO La Guardia di Finanza di Arezzo ha fatto un maxi blitz nel casertano, smantellando una grande truffa legata al commercio di argento. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Campania Inquinamento Argomenti discussi: Frode al fisco sul commercio dell'argento in tutta Italia; Cassa Edile di Napoli, la truffa che scuote lavoratori e sindacati; Intesta auto di lusso a donna inconsapevole, denunciato per frode; Sedi fittizie nel Mezzogiorno e corsi fantasma: due società nel mirino della Finanza di Lodi per frode fiscale - VIDEO. Frode fiscale, maxi operazione dei finanzieri nel SalernitanoRisultano coinvolti anche un latitante e un avvocato nella maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza nel Salernitano che ha portato alla notifica di misure cautelari di confronti di 8 di 26 ... rainews.it Capuano: “Gran Como al Maradona, a Conte resta solo il campionato” L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia accende il dibattito anche oltre le polemiche arbitrali. A intervenire è Giovanni Capuano, firma di Panorama, che sul proprio account X propone - facebook.com facebook #Napoli eliminato dalla Coppa Italia Il #Como supera la squadra di Antonio Conte dopo i calci di rigore e vola in semifinale dove affronterà l’Inter Il commento post partita con @Vincicrede dal Maradona #CoppaItaliaFrecciarossa #Sportitalia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.