La multinazionale americana Ppg Industries conferma la decisione di licenziare 54 dipendenti su 74 alla Icr di Reggio Emilia. Non ci sono segnali di ripensamenti, nonostante le proteste dei lavoratori. L’azienda ribadisce che la scelta è definitiva e non intende fare passi indietro. La vicenda si fa sempre più tesa, con i lavoratori che aspettano ancora risposte dall’azienda.

Non arretra di un centimetro la multinazionale americana Ppg Industries, rispetto al licenziamento di 54 persone su 74 alla Icr - Industria Chimica Reggiana, specializzata nella produzione di stucchi e vernici per carrozzeria. La decisione di chiudere l’intero sito produttivo è letteralmente piovuta dal cielo venerdì scorso. "Un atto di trumpismo imprenditoriale", dice Cristian Sesena, segretario generale Cgil Reggio, che critica duramente "l’atteggiamento predatorio di queste multinazionali, che fanno shopping di imprese locali e poi se ne sbarazzano, relegando il ‘ Made in Italy ’ a poco più di una sottomarca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Icr, la proprietà americana tira dritto: "Ribadita la volontà di chiudere. È ‘trumpismo’ imprenditoriale"

La trattativa tra i sindacati e Woolrich non ha risolto i dubbi sul futuro dei 139 lavoratori.

Il Viminale conferma la decisione di non ritirare il ricorso contro la liberazione dell'imam Mohamed Shanin di Torino.

