Il Viminale conferma la decisione di non ritirare il ricorso contro la liberazione dell'imam Mohamed Shanin di Torino. La questione ha suscitato numerose polemiche, ma l'amministrazione centrale intende mantenere la sua posizione, proseguendo con le procedure di espulsione senza fare passi indietro.

© Ilgiornale.it - Imam di Torino, il Viminale tira dritto: "Ricorso contro la liberazione"

Nessun passo indietro, come si dice in questi casi, sull'espulsione dell'imam di Torino Mohamed Shanin. Il Viminale ha fatto trapelare che il ministero dell'Interno farà ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici della corte d'Appello. L'obiettivo è ottenere il rimpatrio in Egitto di Shanin, perché non possa più vivere a San Salvario, quartiere multietnico di Torino. Si tenta quindi di proseguire nelle procedure di espulsione. Shanin, che è tornato a Torino dopo essere stato recluso per diverse settimane nel cpr di Caltanissetta, secondo i giudici "non è un soggetto pericoloso". Inoltre è " incensurato " e i rapporti con persone che sono transitate nella galassia dei terroristi sono datate e non più attuali. Ilgiornale.it

In tre ? minuti: Imam di Torino espulso: addio al “pacifista... #antisemitismo #hamas #espulsione

Imam di Torino, il Viminale tira dritto: "Ricorso contro la liberazione" - Il ministero dell'Interno ha fatto trapelare che presenterà ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici d'appello di Torino: si va avanti nella procedura di espulsione ... ilgiornale.it