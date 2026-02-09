L’Arte del Futuro sbarca a Roma | tra AI realtà virtuale e i segreti di Leonardo

L’Arte del Futuro arriva a Roma con una serie di eventi che mostrano come tecnologia e creatività si incontrano. Nei prossimi quattro giorni, l’Accademia di Belle Arti e l’Ara Pacis ospitano mostre e workshop dedicati all’intelligenza artificiale, alla realtà virtuale e ai segreti di Leonardo. Un modo per capire come i nuovi strumenti cambiano il modo di fare arte e come artisti e tecnologi collaborano per immaginare il futuro.

Quattro giorni di eventi tra l’Accademia di Belle Arti e l’Ara Pacis per scoprire come la tecnologia sta rivoluzionando il mondo della creatività. Mostre multimediali, installazioni VR e i più grandi esperti internazionali si danno appuntamento nella Capitale. Roma si conferma capitale dell’innovazione culturale con il progetto EAR (Enacting Artistic Research). Dal 16 al 19 febbraio 2026, l’ Accademia di Belle Arti di Roma ospita un doppio convegno internazionale che promette di farci guardare l’arte con occhi nuovi: dai segreti nascosti sotto le pennellate dei grandi maestri del passato fino alle frontiere dell’Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Funweek.it

