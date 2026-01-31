Il procuratore generale di Milano mette in guardia sui rischi dell’intelligenza artificiale nel settore giudiziario. Dice che anche le prime applicazioni limitate hanno già mostrato problemi e che bisogna stare attenti, soprattutto se si pensa a un uso più ampio e non controllato. La preoccupazione principale riguarda come l’IA potrebbe influenzare la redazione degli atti processuali, con rischi potenziali per la correttezza e l’affidabilità delle decisioni giudiziarie.

Milano, 31 gen. (Adnkronos) - - "Già le primissime, limitate applicazioni della intelligenza artificiale nel nostro settore hanno evidenziato notevoli rischi e necessità di attento controllo: pensiamo a che cosa può accadere con il ricorso all'uso massiccio e incontrollato della Ia non correttamente implementata nella redazione degli atti processuali". Lo sostiene la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Le prospettive sono incerte soprattutto in mancanza di un orizzonte di senso, nel nostro caso un limite comune riconosciuto e accettato dai vari operatori, particolarmente utile per muoversi in una società complessa e disordinata che non può essere ridotta ad un codice binario nel tentativo di semplificare il reale" aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Pg Milano, 'notevoli rischi da Ia, necessità di attento controllo'

