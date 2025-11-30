Controllo hi-tech su viale Kennedy | attivato il sistema Oculus che ' becca' chi è senza revisione

Un nuovo passo concreto sul fronte della sicurezza stradale. Il comando di polizia locale ha emanato un’ordinanza con la quale dispone l’installazione e l’attivazione del dispositivo elettronico “Oculus”, destinato a individuare i veicoli che transitano privi di revisione periodica su viale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

