Controllo hi-tech su viale Kennedy | attivato il sistema Oculus che ' becca' chi è senza revisione

Casertanews.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo passo concreto sul fronte della sicurezza stradale. Il comando di polizia locale ha emanato un’ordinanza con la quale dispone l’installazione e l’attivazione del dispositivo elettronico “Oculus”, destinato a individuare i veicoli che transitano privi di revisione periodica su viale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

controllo hi tech vialeControllo hi-tech su viale Kennedy: attivato il sistema “Oculus” che 'becca' chi è senza revisione - Il sistema, fornito dalla società Traffic Srl, sfrutta la tecnologia Ocr per rilevare le targhe e inviare alert automatici al Comando. Riporta casertanews.it

