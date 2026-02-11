Ia Brunese Sirm | Conoscenza responsabilità e partecipazione chiave per uso in medicina

Oggi si parla del rapporto tra medici e intelligenza artificiale. Brunese di Sirm spiega che siamo nel secondo livello di questa relazione e sottolinea l’importanza di conoscere, assumersi responsabilità e partecipare attivamente. Le parole chiave sono fondamentali per un uso corretto dell’AI in medicina.

(Adnkronos) – "Oggi ci troviamo di fronte al secondo livello dei rapporti che l'area medica ha con l'intelligenza artificiale, e per questo conoscenza, responsabilità e partecipazione sono concetti chiave. Inizialmente tutti i medici, i radiologi in particolare, hanno accettato quello che l'industria proponeva per l'Ia senza chiedersi cosa fosse. Oggi, invece, la fase della conoscenza.

