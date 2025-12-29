Napoli dalla medicina d’urgenza alla robotica sociale | premiati i leader della conoscenza partenopei

A Napoli si sono celebrati i protagonisti dell’innovazione e della ricerca, premiati durante l’edizione 2025 di Italian Knowledge Leaders al Campidoglio. L’evento ha riconosciuto le eccellenze partenopee nei settori della medicina d’urgenza e della robotica sociale, evidenziando il ruolo della città come capitale del sapere e della conoscenza nel contesto nazionale.

Riconoscimenti consegnati al Campidoglio nell’ambito dell’edizione 2025 di Italian Knowledge Leaders, l’appuntamento dedicato al turismo congressuale e al capitale intellettuale del Paese. Napoli, 29 dicembre 2025. Dal primario di medicina d’urgenza all’esperto di tecniche alimentari e sicurezza, dall’odontoiatra di fama internazionale alla scienziata informatica impegnata nella robotica sociale: sono alcune tra le eccellenze napoletane celebrate e premiate nel corso dell’edizione 2025 degli Italian Knowledge Leaders, un progetto di Convention Bureau Italia. La cerimonia si è svolta il 15 dicembre al Campidoglio, alla presenza di Manlio Galiè (presidente Advisory Board IKL), Carlotta Ferrari (presidente Convention Bureau Italia) e di Tobia Salvadori (direttore Convention Bureau Italia). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, dalla medicina d’urgenza alla robotica sociale: premiati i leader della conoscenza partenopei Leggi anche: Dalla conoscenza passiva alla conoscenza attiva: la scuola come officina del pensiero digitale Leggi anche: Piero Dominici e l’urgenza di educare alla complessità: abitare l’errore per umanizzare la conoscenza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chirurgia robotica, già 1500 i medici formati al Cardarelli: professionisti provenienti da tutta l’Europa - Napoli centro attrattore in Europa per la Chirurgia robotica: la Rain (Robotic Academy Intuitive Naples) del Cardarelli, fondata nel maggio del 2017 presso il centro di biotecnologie dell'ospedale, ... ilmattino.it EuRobin, a Napoli si crea la robotica intelligente - Immaginate un laboratorio dove scienza e passione si intrecciano ogni giorno, dove ricercatori, ingegneri e imprenditori si incontrano per trasformare idee visionarie in soluzioni concrete che ... ilmattino.it Ia, robotica e riabilitazione digitale: a Napoli congresso medici-fisiatri Simfer - 600 partecipanti il 53esimo Congresso nazionale Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa), ospitato alla Stazione Marittima di Napoli fino al 26 novembre, ... adnkronos.com Originario di Napoli e professore ordinario all'Università Sapienza di Roma, Nicola Maffulli è il ricercatore più influente al mondo nel campo dell'ortopedia e della medicina dello sport: a decretarlo è l'autorevole e prestigioso ranking della Stanford University. L - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.