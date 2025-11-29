Ferrara ricorda il ' Pirata' serata dedicata a Marco Pantani con il docufilm ' Il migliore'
Si intitola 'Pantani Story' la serata ad ingresso gratuito dedicata al campione romagnolo di ciclismo, in programma sabato 6 dicembre alle 21, nella Sala Estense. Con la proiezione del docufilm ‘Il migliore - Marco Pantani’, si anticipa così l'avvio della iniziativa espositiva Remoto 2025 in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
