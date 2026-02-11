I veicoli da combattimento Lynx la nuova arma della cavalleria italiana

La consegna dei primi veicoli da combattimento Lynx all’Esercito Italiano segna l’inizio di un grande cambiamento per le forze armate. I nuovi blindati rappresentano un passo importante nel rinnovamento della componente terrestre, con un occhio anche alla collaborazione europea. È il primo di una serie di aggiornamenti che puntano a rafforzare le capacità militari italiane e a integrarsi con altri paesi europei.

La consegna dei primi veicoli da combattimento Lynx all’Esercito Italiano ha dato inizio a uno dei più ambiziosi programmi di rinnovamento della componente militare terrestre del nostro Paese, rappresentando al tempo stesso un passo rilevante, a livello politico e industriale, nell’ampio processo di integrazione europea della difesa che punta a schierare sistemi tecnologicamente avanzati basati su piattaforme condivise. I primi quattro veicoli corazzati Lynx, denominato A2CS, Army Armoured Combat System, costituiscono il primo lotto di un ordine pianificato complessivo di 1.050 veicoli, destinati a riorganizzare le unità corazzate dell’Esercito Italiano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

