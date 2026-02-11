La consegna dei primi veicoli da combattimento Lynx all’Esercito Italiano segna l’inizio di un grande cambiamento per le forze armate. I nuovi blindati rappresentano un passo importante nel rinnovamento della componente terrestre, con un occhio anche alla collaborazione europea. È il primo di una serie di aggiornamenti che puntano a rafforzare le capacità militari italiane e a integrarsi con altri paesi europei.

La consegna dei primi veicoli da combattimento Lynx all’Esercito Italiano ha dato inizio a uno dei più ambiziosi programmi di rinnovamento della componente militare terrestre del nostro Paese, rappresentando al tempo stesso un passo rilevante, a livello politico e industriale, nell’ampio processo di integrazione europea della difesa che punta a schierare sistemi tecnologicamente avanzati basati su piattaforme condivise. I primi quattro veicoli corazzati Lynx, denominato A2CS, Army Armoured Combat System, costituiscono il primo lotto di un ordine pianificato complessivo di 1.050 veicoli, destinati a riorganizzare le unità corazzate dell’Esercito Italiano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I veicoli da combattimento Lynx, la nuova arma della cavalleria italiana

Approfondimenti su Lynx Esercito

Vittoria Ceretti ha conquistato tutti alla cerimonia di apertura dei Giochi Invernali 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lynx Esercito

Argomenti discussi: Primi AIFV Lynx per l’Esercito Italiano: maggiori dettagli sul programma A2CS; Il carro armato che nasce dal software: così l’M1E3 rivoluziona la guerra terrestre; Prolungamento della vita operativa per i CV90 svedesi; analisi acqua piscina privata FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO.

Consegnati all’Esercito Italiano i primi Lynx AS ISA Montelibretti presso il Centro Polifuzionale di Sperimentazione sono stati consegnati all'Esercito Italiano i primi Lynx KF 41 Combat A2CS ... aresdifesa.it

Taiwan: ministero Difesa, acquisto di mille veicoli da combattimento dal 2028 al 2033Il ministero della Difesa di Taiwan ha svelato i piani per l'acquisto di quasi mille veicoli da combattimento nell'arco di cinque anni ... agenzianova.com

Le principali testate internazionali e nazionali raccontano la cerimonia di consegna dei primi quattro veicoli corazzati per la fanteria #Lynx all'Esercito Italiano, da parte della Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles ( #LMRV). Scopri di più: lnrdo x.com

Consegnati i primi veicoli Lynx all’Esercito: avviato il programma A2CS per la modernizzazione terrestre - facebook.com facebook