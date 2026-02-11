I veicoli da combattimento Lynx la nuova arma della cavalleria italiana
La consegna dei primi veicoli da combattimento Lynx all’Esercito Italiano segna l’inizio di un grande cambiamento per le forze armate. I nuovi blindati rappresentano un passo importante nel rinnovamento della componente terrestre, con un occhio anche alla collaborazione europea. È il primo di una serie di aggiornamenti che puntano a rafforzare le capacità militari italiane e a integrarsi con altri paesi europei.
La consegna dei primi veicoli da combattimento Lynx all’Esercito Italiano ha dato inizio a uno dei più ambiziosi programmi di rinnovamento della componente militare terrestre del nostro Paese, rappresentando al tempo stesso un passo rilevante, a livello politico e industriale, nell’ampio processo di integrazione europea della difesa che punta a schierare sistemi tecnologicamente avanzati basati su piattaforme condivise. I primi quattro veicoli corazzati Lynx, denominato A2CS, Army Armoured Combat System, costituiscono il primo lotto di un ordine pianificato complessivo di 1.050 veicoli, destinati a riorganizzare le unità corazzate dell’Esercito Italiano. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondimenti su Lynx Esercito
Nibionno, retata nei boschi della droga: arriva la Cavalleria dei carabinieri
Elegante, essenziale, perfetto: lo chignon da ballerina della top model italiana, protagonistra della cerimonia di apertura dei giochi olimici, è simbolo assoluto della bellezza all'italiana
Vittoria Ceretti ha conquistato tutti alla cerimonia di apertura dei Giochi Invernali 2026.
Ultime notizie su Lynx Esercito
Argomenti discussi: Primi AIFV Lynx per l’Esercito Italiano: maggiori dettagli sul programma A2CS; Il carro armato che nasce dal software: così l’M1E3 rivoluziona la guerra terrestre; Prolungamento della vita operativa per i CV90 svedesi; analisi acqua piscina privata FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO.
Consegnati all’Esercito Italiano i primi Lynx AS ISA Montelibretti presso il Centro Polifuzionale di Sperimentazione sono stati consegnati all'Esercito Italiano i primi Lynx KF 41 Combat A2CS ... aresdifesa.it
Taiwan: ministero Difesa, acquisto di mille veicoli da combattimento dal 2028 al 2033Il ministero della Difesa di Taiwan ha svelato i piani per l'acquisto di quasi mille veicoli da combattimento nell'arco di cinque anni ... agenzianova.com
Le principali testate internazionali e nazionali raccontano la cerimonia di consegna dei primi quattro veicoli corazzati per la fanteria #Lynx all'Esercito Italiano, da parte della Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles ( #LMRV). Scopri di più: lnrdo x.com
Consegnati i primi veicoli Lynx all’Esercito: avviato il programma A2CS per la modernizzazione terrestre - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.