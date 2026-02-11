I SOGNI SON DESIDERI! Rieder Kainzwaldner campioni olimpici | due ori in 20 minuti nello slittino!

Gli atleti italiani Rieder e Kainzwaldner hanno fatto sognare il pubblico di Cortina. In meno di 20 minuti, hanno conquistato l’oro nello slittino doppio maschile, portando a casa una medaglia storica per il nostro Paese. È stata una vittoria che ha lasciato tutti senza parole, dopo i successi di Voetter e Oberhofer nel doppio femminile. La gara si è svolta sul tracciato Eugenio Monti, e gli azzurri hanno dimostrato di essere i più veloci e precisi, scrivendo una pagina

Poco meno di un'ora che entra nella storia delle Olimpiadi invernali per l'Italia. Da VoetterOberhofer, nel doppio femminile, a RiederKainzwaldner, nel doppio maschile: due medaglie d'oro clamorose per lo slittino azzurro sul budello Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo. Una giornata da ricordare davvero per anni. Nel doppio maschile è arrivata un'impresa clamorosa: gli azzurri alla vigilia erano nella griglia di partenza non nella prima fila dei favoriti, sono riusciti a ribaltare la situazione con due run eccezionali. Terzi, a millesimi dalla vetta nella prima, i migliori nella seconda con il crono finale di 1:45.

