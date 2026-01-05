Crans-Montana in Italia le salme dei cinque ragazzi vittime del rogo

A Crans-Montana, si sono svolte le operazioni di recupero delle salme dei cinque giovani vittime del tragico incendio avvenuto durante la notte di Capodanno. L’aereo dell’Aeronautica ha portato a Roma-Ciampino Riccardo Minghetti, 16 anni, tra i deceduti nell’incidente. La vicenda ha suscitato grande cordoglio e attenzione, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sulle cause dell’incendio.

AGI - È atterrato a Roma-Ciampino l'aereo dell'Aeronautica con a bordo Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nel rogo di Crans Montana, la notte di Capodanno. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Qualche ora prima, intorno alle 13, all'aeroporto militare di Milano Linate è arrivato il volo di Stato dell'aeronautica, un C-130, che ha trasportato le salme delle vittime di Crans Montana. I feretri degli italiani a Milano, Bologna, Genova e Roma . I feretri di Chiara Costanzo, Achille Baroni, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti, saranno trasferiti a Milano (Baroni e Costanzo), Bologna (Tamburi) e Genova (Galeppini).

Strage Crans-Montana, in Italia le salme di 5 dei 6 ragazzi morti nell'incendio - Questa mattina un corteo funebre è partito dal Centro funerario di Sion verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme sono state imbarcate ... adnkronos.com

Rientrate in Italia le salme delle vittime di Crans-Montana. Tutti identificati i 116 feriti - L'ambasciatore Cornado: 'In Italia i gestori del Constellation sarebbero stati arr ... ansa.it

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

