crans montana in italia le salme dei 6 ragazzi vittime del rogo

A Crans-Montana, sei giovani hanno perso la vita in un incendio durante la notte di Capodanno. L'aereo dell'Aeronautica Militare ha riportato a Roma-Ciampino le salme dei ragazzi, tra cui Riccardo Minghetti, 16 anni. La tragedia ha coinvolto la comunità locale, lasciando un segno profondo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre familiari e amici affrontano il dolore della perdita.

AGI - È atterrato a Roma-Ciampino l'aereo dell'Aeronautica con a bordo Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nel rogo di Crans Montana, la notte di Capodanno. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.  Qualche ora prima, intorno alle 13, all’aeroporto militare di  Milano Linate  è arrivato il  volo di Stato  dell'aeronautica, un  C-130, che ha trasportato le  salme delle vittime di Crans Montana.     I feretri degli italiani a Milano, Bologna, Genova e Roma . I feretri di  Chiara Costanzo,  Achille Baroni,  Giovanni Tamburi,  Emanuele Galeppini  e  Riccardo Minghetti, saranno trasferiti a Milano (Baroni e Costanzo), Bologna (Tamburi) e Genova (Galeppini). 🔗 Leggi su Agi.it

