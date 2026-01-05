Crans-Montana in Italia le salme dei 6 ragazzi vittime del rogo

A Crans-Montana, sei giovani hanno perso la vita in un incendio durante la notte di Capodanno. L'aereo dell'Aeronautica Militare ha riportato a Roma-Ciampino le salme dei ragazzi, tra cui Riccardo Minghetti, 16 anni. La tragedia ha coinvolto la comunità locale, lasciando un segno profondo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre familiari e amici affrontano il dolore della perdita.

AGI - È atterrato a Roma-Ciampino l'aereo dell'Aeronautica con a bordo Riccardo Minghetti, il 16enne deceduto nel rogo di Crans Montana, la notte di Capodanno. Ad accoglierlo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Qualche ora prima, intorno alle 13, all’aeroporto militare di Milano Linate è arrivato il volo di Stato dell'aeronautica, un C-130, che ha trasportato le salme delle vittime di Crans Montana. I feretri degli italiani a Milano, Bologna, Genova e Roma . I feretri di Chiara Costanzo, Achille Baroni, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti, saranno trasferiti a Milano (Baroni e Costanzo), Bologna (Tamburi) e Genova (Galeppini). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Crans-Montana, in Italia le salme dei 6 ragazzi vittime del rogo Leggi anche: Crans-Montana, strazio senza fine: l’Italia piange sei giovanissime vittime. Oggi in Italia le salme di cinque ragazzi Leggi anche: Crans-Montana, strazio senza fine: l’Italia piange sei giovanissime vittime. Oggi rimpatriate le salme di 5 ragazzi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans Montana, arrivate in Italia le salme di 5 ragazzi morti. L’ambasciatore Cornado: “Le…; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Strage di Crans Montana, atterrato a Linate il C130 con le salme di cinque ragazzi; Crans-Montana, arrivate a Milano le salme dei ragazzi italiani: Le famiglie delle vittime chiedono giustizia. Crans-Montana, le salme di 5 vittime italiane tornano in Italia: l'arrivo tra le lacrime dei parenti a Linate - Le salme di 5 vittime italiane dell'incendio di Capodanno Crans- msn.com

Crans-Montana, strazio senza fine: l’Italia piange sei giovanissime vittime. Oggi rimpatriate le salme di 5 ragazzi - Nell’incendio di Capodanno morti Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti. quotidiano.net

Strage Crans-Montana, in Italia le salme di 5 dei 6 ragazzi morti nell'incendio - Questa mattina un corteo funebre è partito dal Centro funerario di Sion verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme sono state imbarcate ... adnkronos.com

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

