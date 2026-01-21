Stop alle trasferte a Teramo per i lavoratori del call center Asl

Per i prossimi 60 giorni, gli 11 lavoratori del call center della Asl di Teramo non saranno trasferiti alla nuova sede. La decisione di congelare temporaneamente il trasferimento riguarda il personale impegnato nel Centro unico di prenotazione, evitando così spostamenti e garantendo continuità alle attività. Questa misura offre un periodo di riflessione prima di eventuali cambiamenti definitivi.

Stop ai viaggi per andare a lavoro a Teramo per gli 11 lavoratori del call center della Asl. Verrà congelata per 60 giorni, infatti, la decisione del trasferimento nella nuova sede teramana degli operatori che svolgono la funzione di Centro unico di prenotazione. È quanto stabilito oggi, 21.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Call center Asl e lavoratori da Treglio a Teramo, anche Abruzzo insieme contro il bandoIl gruppo Abruzzo Insieme si oppone al bando per la gestione dei call center del CUP, che potrebbe mettere a rischio numerosi posti di lavoro tra Treglio e Teramo.

Lavoratori call center da Treglio a Teramo: convocata riunione urgente in RegioneLunedì 21 alle ore 11, nella sala Pastore dell’assessorato alle Attività produttive a Pescara, si terrà una riunione urgente dedicata ai lavoratori dei call center coinvolti nel cambio di appalto della Cup-call della Asl di Teramo.

