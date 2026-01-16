Intercettati sul furgone rubato con 600 chili di cavi di rame | ladri in fuga refurtiva recuperata

I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno svolto un controllo capillare nei comuni della zona, intercettando un furgone rubato carico di 600 chili di cavi di rame. I ladri sono fuggiti, ma la refurtiva è stata recuperata. L’intervento rientra nelle attività di tutela del patrimonio e sicurezza del territorio, dimostrando l’efficacia delle operazioni di controllo delle forze dell’ordine nella prevenzione dei reati.

Un furgone è stato intercettato nella tarda serata di ieri in direzione Massafra e bloccato dopo un breve inseguimento - facebook.com facebook

