Intercettati sul furgone rubato con 600 chili di cavi di rame | ladri in fuga refurtiva recuperata
I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno svolto un controllo capillare nei comuni della zona, intercettando un furgone rubato carico di 600 chili di cavi di rame. I ladri sono fuggiti, ma la refurtiva è stata recuperata. L’intervento rientra nelle attività di tutela del patrimonio e sicurezza del territorio, dimostrando l’efficacia delle operazioni di controllo delle forze dell’ordine nella prevenzione dei reati.
I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno effettuato un vasto servizio di controllo nei territori di Todi, Marsciano, Deruta, Collazzone, Gualdo Cattaneo, Monte Castello di Vibio e Fratta Todina.A Marsciano è stato intercettato un furgone, rubato a un’azienda della zona, per il quale erano in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Inseguimento in Val Brembana, ecco la refurtiva recuperata. Uno dei ladri ancora in fuga
Leggi anche: Amorosi, arrestato 49enne sorpreso con 30 chili di rame rubato sulla Fondovalle Isclero
Fuggono alla vista dei carabinieri e abbandonano il furgone rubato con dentro la refurtiva: sequestrati 600 kg di cavi di rame - I carabinieri di Todi hanno sequestrato 600 kg di cavi di rame sottratti da un impianto fotovoltaico, ritrovati all'interno di un furgone rubato. corrieredellumbria.it
Un furgone è stato intercettato nella tarda serata di ieri in direzione Massafra e bloccato dopo un breve inseguimento - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.