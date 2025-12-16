Declassamento dei Comuni montani Albasi | Scelta miope che penalizza l’Appennino piacentino

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il declassamento dei Comuni montani è al centro di un dibattito acceso, con il Gruppo Pd e l'intergruppo montagna che annunciano una risoluzione in Regione. Lodovico Albasi, consigliere regionale piacentino, critica questa decisione, definendola miope e dannosa per l’Appennino piacentino. La questione evidenzia le tensioni tra esigenze di sviluppo e politiche di classificazione territoriale.

Immagine generica

Nel corso di una conferenza stampa di oggi in Regione è stata annunciata la presentazione di una risoluzione in Assemblea legislativa con cui il Gruppo Pd e l’intergruppo montagna - di cui il consigliere regionale piacentino Lodovico Albasi è membro - impegna la Giunta regionale a farsi. Ilpiacenza.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Declassamento dei Comuni montani. Albasi (Pd) “Scelta miope che penalizza l’Appennino piacentino” - Albasi: “Scelta miope che penalizza l’Appennino piacentino. piacenzasera.it

declassamento comuni montani albasiDeclassati 1200 comuni montani. L’Appennino: è un favore alle Alpi - La nuova norma presentata da Calderoli ridefinisce i criteri per ricevere i fondi. repubblica.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.