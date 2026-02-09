La figuraccia peggiore di sempre I giornalisti di RaiSport contro Petrecca | ritiro delle firme e tre giorni di sciopero

La Rai sta vivendo giorni turbolenti dopo le polemiche scoppiate sulla telecronaca della cerimonia olimpica. I giornalisti di RaiSport hanno deciso di ritirare le firme da un reportage e annunciano tre giorni di sciopero. La tensione tra i cronisti e la direzione si fa sentire forte, mentre in rete si moltiplicano le voci di dissenso. La situazione resta calda, e ancora non si vede una via d’uscita.

Roma, 9 febbraio 2026 – Acque ancora agitate in Rai dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia olimpica. Anche i giornalisti di RaiSport prendono posizione contro il loro direttore. "Da 3 giorni siamo tutti in imbarazzo, nessuno escluso e non per colpa nostra", si legge in un comunicato del Comitato che oggi annuncia il r itiro delle firme fino alla fine dei Giochi e tre giorni di sciopero una volta che la kermesse di Milano-Cortina sarà chiusa. "È tempo di far sentire la nostra voce perché siamo di fronte alla figura peggiore di sempre di Raisport all'interno di uno degli eventi più attesi di sempre, l'Olimpiade invernale di Milano-Cortina", continua la nota indirizzata ai vertici dell'azienda pubblica.

