I giornalisti enogastronomici abruzzesi premiano la pizzeria Green Dragon

I giornalisti enogastronomici abruzzesi hanno premiato la pizzeria Green Dragon da Nino a Francavilla. La consegna del riconoscimento è arrivata nel 18° anno di attività del locale, che si trova sul lungomare della città. La premiazione è stata una bella soddisfazione per la pizzeria, apprezzata per la qualità delle sue pizze e il lavoro dello staff.

Il riconoscimento "pizzeria dell'anno", arrivato nel 18esimo anno di attività nel settore, è stato deciso all'unanimità dal direttivo regionale della Figec Un riconoscimento arrivato nel suo 18° anno di vita nel settore delle pizze, quello conferito dai giornalisti enogastronomici abruzzesi della Figec alla pizzeria Green Dragon da Nino, sul lungomare di Francavilla. Il locale, portato avanti da uno degli storici veterani del forno come Nino Perinetti che prima per oltre 20 anni aveva operato per il successo del "Florida Park" di Pescara, è stato premiato martedì sera. Il riconoscimento della "pizzeria dell'anno" è stato deciso all'unanimità dal direttivo regionale della Figec (Federazione italiana giornalismo, editoria, comunicazione) guidato dal giornalista Donato Fioriti che ha presenziato la cerimonia assieme al responsabile della Federazione cuochi e dell'associazione dei cuochi di Villa S.

