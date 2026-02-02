Appuntamento solidale a Oristano | raccolta di farmaci per chi ha bisogno iniziative in tutta la provincia

Sabato 14 febbraio, a Oristano e in altri comuni della provincia si terranno le Giornate di Raccolta del Farmaco. Cinque farmacie apriranno le porte per raccogliere farmaci destinati a chi ne ha bisogno. L’iniziativa mira a sostenere le persone in difficoltà e coinvolge attivamente la comunità.

Sabato 14 febbraio, in tutta la provincia di Oristano, si terrà un nuovo appuntamento con le Giornate di Raccolta del Farmaco, iniziativa che coinvolge cinque farmacie del territorio. L’iniziativa, giunta alla sua 26ª edizione, punta a raccogliere medicinali da banco per sostenere persone in difficoltà economica, garantendo accesso a farmaci fondamentali per la salute. Le farmacie aderenti sono quelle di Oristano (Loddo, in via Cagliari), Marrubiu (Picciau, in piazza Italia), Ghilarza (San Palmerio, in corso Umberto I), Tanca Marchese (Terralba 3, in via Reggio Emilia) e Mogoro (Farmagorà, in via Gramsci). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appuntamento solidale a Oristano: raccolta di farmaci per chi ha bisogno, iniziative in tutta la provincia Approfondimenti su Oristano Raccolta Lombardia, iniziativa solidale di raccolta farmaci pediatrici Farmaci invenduti a chi ha bisogno, sì unanime del Pirellone Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Oristano Raccolta Argomenti discussi: A Oristano la Conferenza Regionale del Lavoro. L’assessora D. Manca: Formazione professionale, dopo oltre 40 anni siamo pronti a voltare pagina; Non farti beffare - Al via a Oristano il progetto per proteggere gli anziani dalle truffe. Come prevenire l’ictus, appuntamento a OristanoOffriranno dimostrazioni pratiche, consulenze personalizzate, screening di base con controllo di pressione, glicemia e saturazione, e distribuiranno opuscoli informativi per sensibilizzare la ... unionesarda.it MERCATINO SOLIDALE R.P.D. 1° appuntamento del nuovo anno ... Torna il nostro mercatino solidale grazie al delle nostre super artigiane che creano per noi tantissimi manufatti per aiutarci a distanza ognuno come e quando pu facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.