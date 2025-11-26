Farmaci invenduti a chi ha bisogno sì unanime del Pirellone

Recuperare i farmaci inutilizzati o invenduti per destinarli, secondo standard di sicurezza e tracciabilità, a chi non può permetterseli: è l’obiettivo della legge contro la povertà farmaceutica approvata ieri all’unanimità dal Consiglio regionale. "Il testo promuove e sostiene le attività di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici e presidi sanitari invenduti e inutilizzati" si legge nella nota diramata dal Pirellone. Nello specifico campagne informative e giornate regionali di raccolta dei farmaci; sostegni economici e strumenti di coprogettazione per gli enti del Terzo settore; la messa in rete di farmacie, imprese farmaceutiche e realtà assistenziali; la creazione di un Osservatorio regionale dedicato al fenomeno della povertà sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

