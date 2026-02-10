FdI in piazza con Nordio e Piantedosi PD | Irruzione sguaiata

Questa mattina, i parlamentari di Fratelli d'Italia si sono ritrovati in piazza XX settembre insieme ai ministri Piantedosi e Nordio. L’obiettivo è stato mostrare vicinanza alle loro posizioni, ma il Partito Democratico ha commentato l’evento definendolo una “irruzione sguaiata”. La manifestazione ha attirato l’attenzione di passanti e media, con alcuni che hanno criticato l’atteggiamento dei partecipanti, accusandoli di aver disturbato la quiete pubblica. La tensione tra le forze politiche resta alta

Il 21 febbraio i parlamentari di FdI saranno in piazza XX settembre insieme ai ministri dell’interno, Matteo Piantedosi, e della Giustizia, Carlo Nordio, e il PD non l'ha presa bene:. L'evento "durerà tutta la mattina e ha come scopo dichiarato quello di illustrare l’attività parlamentare".🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Piazza XX settembre Fdi chiede informativa Piantedosi e Tajani su Hannoun, Pd: irresponsabili Fdi ha richiesto al ministro Piantedosi un’udienza urgente per ottenere chiarimenti su una vicenda che desta preoccupazione. Ponte sullo Stretto, decreto Sicurezza e parità salariale: la conferenza stampa con Nordio e Piantedosi In una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, Nordio e Piantedosi hanno spiegato le prossime mosse del governo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Piazza XX settembre Argomenti discussi: Askatasuna, ora FdI chiede il passo indietro dell’assessore di Avs a Torino; Piazza Italia commissariata, Fdi: La sinistra ha sottovalutato la realtà; La giunta trema dopo la guerriglia. Mozione di Fdi: Cacciate l’assessore che sta con Aska; Torino, via l’assessore che era in piazza. Il sindaco Lo Russo lo difende. FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA, ROSCANI (FDI):INFERTO COLPO IN PIAZZA DI SPACCIO DA FORZE DELL’ORDINE»Un'azione coordinata e impeccabile ha inferto un duro colpo a una delle più radicate piazze di spaccio della Capitale. agenziagiornalisticaopinione.it Sicurezza in piazza Garibaldi, FdI attacca: Salvetti rema controSicurezza in piazza Garibaldi, Amadio e Perini attaccano il sindaco: Si sta consumando un fatto politico e istituzionale grave ... livornopress.it Sicurezza in piazza Garibaldi, FdI attacca: “Salvetti rema contro” #livorno #politica #sicurezza - facebook.com facebook ANTISEMITISMO, TERZI (FDI): DA GIOVANI DEM BERGAMO POST DI ATROCE PROPAGANDA (AGENPARL) - Thu 05 February 2026 “Il veleno dell’ #antisemitismo continua inesorabilmente a diffondersi. I Giovani Democratici di #Bergamo, l’organizzazione x.com

