I danni del maltempo | frana in atto a Monte di Procida 15 famiglie sgomberate ad Arzano

La pioggia battente ha causato una frana a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano. Dopo ore di allagamenti e smottamenti, la situazione si fa critica e le strade locali restano chiuse in alcune zone. La paura cresce tra i residenti, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le aree più a rischio.

Dopo la mattinata di passione, tra allagamenti e smottamenti, la pioggia a Napoli rende la serata drammatica.Le situazioni più complesse ad Arzano e Monte di Procida.Ad Arzano, in via G. Zanardelli, il fabbricato al civico 66 è parzialmente crollato. 15 i nuclei familiari sgomberati dai Vigili.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Una frana si è verificata questa mattina a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano.

A seguito di un pericolo di crollo, sono state evacuate 35 famiglie da un palazzo di sette piani e da una villetta ad Arzano, in provincia di Napoli.

