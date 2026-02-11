I danni del maltempo | frana in atto a Monte di Procida 15 famiglie sgomberate ad Arzano
La pioggia battente ha causato una frana a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano. Dopo ore di allagamenti e smottamenti, la situazione si fa critica e le strade locali restano chiuse in alcune zone. La paura cresce tra i residenti, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le aree più a rischio.
Dopo la mattinata di passione, tra allagamenti e smottamenti, la pioggia a Napoli rende la serata drammatica.Le situazioni più complesse ad Arzano e Monte di Procida.Ad Arzano, in via G. Zanardelli, il fabbricato al civico 66 è parzialmente crollato. 15 i nuclei familiari sgomberati dai Vigili.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Monte di Procida
Maltempo, frana in atto a Monte di Procida; 15 famiglie sgomberate ad Arzano
Una frana si è verificata questa mattina a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano.
Palazzo di 7 piani a rischio crollo, 35 famiglie sgomberate ad Arzano (Napoli)
A seguito di un pericolo di crollo, sono state evacuate 35 famiglie da un palazzo di sette piani e da una villetta ad Arzano, in provincia di Napoli.
Ultime notizie su Monte di Procida
