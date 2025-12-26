Recalcati difende la riforma del voto in condotta | Bocciatura automatica sotto il 6 non è repressione ma strumento educativo necessario
Lo psicoanalista Massimo Recalcati ha difeso il voto in condotta durante la trasmissione La Torre di Babele condotta da Corrado Augias su La7. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Massimo Recalcati: “La scuola deve iscrivere la legge nel cuore, non imporre regole. Il compito educativo è coltivare il desiderio negli studenti”
Leggi anche: Truffe: primi risultati della campagna informativa, ma la riforma della giustizia ostacola indagini e repressione
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.