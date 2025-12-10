Merv la recensione | serve un cane per far funzionare una coppia?

Merv è una rom-com che esplora con leggerezza le sfide di accettare le deviazioni dalla propria quotidianità ideale, coinvolgendo anche l’immancabile presenza di un cane. Tra momenti divertenti e riflessioni, il film mette in discussione le aspettative e le difficoltà di adattarsi alla realtà, senza prendersi troppo sul serio.

Una rom-com che, pur non prendendosi troppo seriamente, prova a mettere a segno (senza riuscirci sempre) una riflessione sulle difficoltà di accettare che non sempre la vita va come ci eravamo immaginati. Su Prime Video Da qualche tempo gira la voce che la rom-com classica non esista più, almeno non nell'accezione da fine anni '90 - inizio 2000. Stiamo assistendo dunque, a tentativi di ripresa, soprattutto da parte di chi si è formato a pane e commedia romantica, emotivamente e professionalmente: gli attori xennial e millennial, quelli nati dalla fine degli anni '70 in poi. Fanno parte di questa categoria Zooey Deschanel e Charlie Cox, protagonisti su Prime Video di Merv, che li vede coppia dolorosamente scoppiata da poco alle prese con un cane depresso (il Merv del titolo) per la loro separazione.