I cattolici del Sì giusto temuti dai signori del No

I cattolici che hanno votato sì alla riforma della magistratura sono pochi, ma molto influenti. Tra loro ci sono figure note come Rocco Buttiglione, ex ministro e amico dei pontefici, e Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, che da sempre contano nel mondo cattolico italiano. Sono persone che si sono espresse pubblicamente, spesso partecipando a convegni e interviste, per sostenere la riforma. E tra loro c’è anche Paola Binetti, vicino ai vertici della Chiesa e con una lunga carriera politica alle spalle.

Vi ricordate Rocco Buttiglione, 78 anni a giugno, amico e devoto di più Pontefici di Santa Romana Chiesa, l’ex ministro che Silvio Berlusconi tentò da Palazzo Chigi di mandare alla Commissione europea, a Bruxelles, dove però inciampò nella bocciatura parlamentare perché prevenuto -dissero- verso gli omosessuali da lui considerati peccatori? E Roberto Formigoni, 79 anni da compiere a marzo, già governatore della Lombardia, pappa e ciccia con Comunione e Liberazione, pregiudicato negli archivi di chi non gli perdona di essere tornato in libertà dopo avere scontato la pena per corruzione? E Paola Binetti, 83 anni da compiere, coetanea di Marcello Pera, l’ex presidente forzista e laico del Senato, amico personale del compianto Papa Ratzingher, tanto da confezionare insieme un libro di discorsi e riflessioni? E il cardinale Camillo Ruini, che fra otto giorni compirà 94 anni e conserva ancora la voglia e la lucidità delle parole e dei ricordi? Vi risparmio altri nomi non perché minori ma per non esaurire lo spazio con l’elenco dei cattolici espressisi per il sì referendario, fra convegni e interviste, alla riforma della magistratura. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I cattolici del Sì (giusto) temuti dai signori del No Approfondimenti su Rocco Buttiglione Referendum, nasce il “Comitato di cattolici per un giusto sì” Il 8 gennaio 2026 a Roma è stato costituito il “Comitato di cattolici per un giusto sì”, un organismo che sostiene il sì alla riforma sulla giustizia approvata dal Parlamento. Telecamere e antivirus tra i beni più temuti dai cittadini, secondo l’Istat Le persone in Italia temono sempre di più telecamere e antivirus. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Rocco Buttiglione Argomenti discussi: Separazione carriere: i cattolici per il Sì, intervista a Francesco Paolo Sisto (6.02.2026); Cattolici e politica, la difficile lezione della laicità; Ebrei-Cattolici: così vicini, così lontani; Leader cattolici per i diritti dei bambini - Infanzia ferita, responsabilità condivisa. Mons. Torriani ai giornalisti cattolici: no al narcisismo, sì a testimonianza autenticaIn occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, la Chiesa dell’immacolata a Crotone ha ospitato un momento di profonda riflessione per i giornalisti della sezione Natuzza Evolo dell’ ... cn24tv.it Referendum giustizia, i magistrati in politica che sostengono le ragioni del governoDa Luigi Bobbio a Catello Maresca: ecco i togati che hanno ricoperto ruoli politici e ora appoggiano il Sì al referendum ... ilfattoquotidiano.it “Fanno di tutto pur di non parlare del merito della riforma. E i primi che provano a deviare il consenso sono i magistrati dell’ANM”. Così Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia, al Convegno dei Cattolici per un giusto Sì - facebook.com facebook #ReferendumGiustizia | Cattolici per un giusto Sì Alla #Camera si è svolta l’iniziativa “Cattolici per un giusto Sì”, promossa @UdcIta per riportare la #giustizia al centro della fiducia democratica. udc-italia.it/referendum-giu… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.