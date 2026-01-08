Referendum nasce il Comitato di cattolici per un giusto sì

Il 8 gennaio 2026 a Roma è stato costituito il “Comitato di cattolici per un giusto sì”, un organismo che sostiene il sì alla riforma sulla giustizia approvata dal Parlamento. Il comitato si propone di favorire un confronto basato sui contenuti della riforma, evitando polemiche e divisioni. La sua nascita mira a promuovere un dibattito costruttivo e informato sul tema, rispettando la pluralità di opinioni.

Roma, 8 gennaio 2026 – "Oggi 8 gennaio 2026, viene costituito presso un notaio di Roma un comitato referendario per appoggiare il "SÌ" alla riforma sulla giustizia approvata dal Parlamento lo scorso 30 ottobre 2025, con l'esplicito scopo di rifuggire da ogni "derby" e di aiutare un dialogo sui contenuti. Il comitato sarà composto da oltre cinquanta personalità dell'associazionismo e dell'imprenditoria cattolici, come da giuristi e docenti cattolici, da tempo impegnati a promuovere la ricchezza della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, in ogni circostanza. Fra gli aderenti iniziali figurano, tra gli altri, gli ex ministri e parlamentari Paola Binetti, Luisa Santolini, Maurizio Sacconi, Massimo Polledri, l'ex Presidente della Consulta Antonio Baldassarre, il vicepresidente dei giuristi cattolici Vincenzo Bassi; il segretario nazionale UCID, Stefania Brancaccio, i docenti universitari Gaetano Armao, Eliana Maschio, Giovanni Doria, Mario Esposito; i sindacalisti Natale Forlani e Massagli Emanuele; gli avvocati, Eva Sala, Francesco Cavallo, Pietro Tantalo, Kira Curti, Venturini Anton Francesco, esponenti del mondo associativo, quali Domenico Menorello, Invernizzi Marco, Inchingoli Antonio, Borri Guglielmo, Caradonna Marcella, D'Agostini Marco, Fruganti Elena.

