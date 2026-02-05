Telecamere e antivirus tra i beni più temuti dai cittadini secondo l’Istat

Le persone in Italia temono sempre di più telecamere e antivirus. L’Istat ha raccolto dati che mostrano come questi due elementi siano tra i beni più diffusi e allo stesso tempo più temuti dai cittadini. In due anni, le abitudini di consumo sono cambiate e le preoccupazioni sulla privacy crescono. Ora, molte persone si chiedono se i vantaggi di queste tecnologie valgano i rischi che comportano.

**** Sono ormai due anni che l'Istat si impegna a raccogliere informazioni sempre più dettagliate sulle abitudini di consumo dei cittadini italiani. Oggi, con una nuova rilevazione del paniere dei prezzi, sono entrati ufficialmente nel catalogo delle cose che influenzano la quotidianità di chi vive in Italia: telecamere, antivirus, zaini e persino i grembiuli per la scuola. La notizia, presentata nella sua interezza, mostra come il consumo quotidiano stia diventando una sorta di specchio della paura e della preoccupazione sociale, con un andamento in netta crescita rispetto a una decina di anni fa. Inflazione, nel paniere Istat entrano antifurti e antivirus L'Istat ha aggiornato il paniere di beni e servizi usato per calcolare l'inflazione. Crescono paure e richiesta di un'Europa più forte tra i cittadini europei, secondo Eurobarometro Le paure tra i cittadini europei aumentano, così come la richiesta di un'Europa più forte. Telecamere e antivirus: le paure degli italiani entrano nel paniere IstatSi allunga l'elenco di beni e servizi per la rilevazione dei prezzi al consumo. Balzo degli alimentari: più 2,6 per cento in un anno Nel 2026, nel paniere Istat entrano nuovi prodotti: tra questi ci sono il grembiule di scuola, i kit per la videosorveglianza che segnalano i tentativi di furto, le ambulanze private, gli articoli da campeggio e i software come gli antivirus.

