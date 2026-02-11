i brevetti essenziali sono il vero campo della competizione tecnologica globale

I brevetti essenziali diventano sempre più il cuore della gara tra le aziende tecnologiche di tutto il mondo. Mentre si discutono le regole sulla proprietà intellettuale, molte imprese cercano di ottenere vantaggi strategici sui brevetti più importanti. La partita si gioca sui dettagli legali, ma il risultato può cambiare gli equilibri del mercato globale.

Nelle architetture apparentemente neutre del diritto della proprietà intellettuale si gioca una parte rilevante della competizione globale contemporanea. È lì, nella definizione degli standard tecnologici e nella gestione dei brevetti che li rendono possibili, che si decide una quota crescente di potere economico, industriale e, in ultima istanza, politico. È a questo livello che va letta l’iniziativa promossa a Ginevra dalla Rappresentanza permanente d’Italia presso le organizzazioni internazionali, ospitata dalla World Intellectual Property Organization (WIPO), dedicata agli Standard Essential Patents. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

L’Ambasciatore Luigi Maria Vignali ha preso parte ieri a un evento importante organizzato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L’Ambasciatore Vignali al WIPO: I brevetti essenziali per standard al centro della trasformazione digitaleL’Ambasciatore Luigi Maria Vignali ha partecipato ieri, 3 febbraio 2026, all’evento organizzato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) dedicato ai Brevetti Essenziali per S ... tpi.it

Standard tecnologici come 5G e WiFi sono i motori dell’economiaGli standard tecnologici, come il 5G o il WiFi, sono i motori silenziosi dell’economia moderna: a dirlo è il nuovo studio dell'Ufficio Europeo dei Brevetti che ha analizzato oltre 5,5 milioni di ... ansa.it

