L’Ambasciatore Vignali al WIPO | I brevetti essenziali per standard al centro della trasformazione digitale

L’Ambasciatore Luigi Maria Vignali ha preso parte ieri a un evento importante organizzato dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. Durante l’incontro, ha ricordato quanto siano fondamentali i brevetti essenziali per gli standard nella fase di trasformazione digitale che stiamo vivendo. Vignali ha sottolineato che queste innovazioni, spesso al centro delle discussioni, rappresentano strumenti chiave per favorire l’innovazione e la diffusione di nuove tecnologie a livello globale.

L'Ambasciatore Luigi Maria Vignali ha partecipato ieri, 3 febbraio 2026, all'evento organizzato dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) dedicato ai Brevetti Essenziali per Standard (SEPs), strumenti chiave per la standardizzazione e l'innovazione tecnologica. La WIPO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, ha come obiettivo quello di incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale a livello globale. Durante il suo intervento, l'Ambasciatore Vignali ha sottolineato come i brevetti essenziali per standard siano ormai indispensabili per le aziende nel contesto della trasformazione digitale.

