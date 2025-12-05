la corsa della cina alla supremazia tecnologica globale

Nel 2015 il governo cinese aveva annunciato un piano ambizioso per rilanciare il settore manifatturiero e promuovere lo sviluppo di industrie considerate strategiche. L’obiettivo dell’iniziativa, di durata decennale, era quello di superare le difficoltà legate al rallentamento dell’attività manifatturiera puntando su produzioni ad alto valore aggiunto per diventare leader delle industrie del futuro, dai veicoli elettrici e autonomi alla robotica. Dieci anni dopo, il “Made in China 2025” può essere considerato «in gran parte un successo», come decretato da testate specializzate quali la statunitense Bloomberg. 🔗 Leggi su Tpi.it

