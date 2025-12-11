It’s Santa Obama | l’ex presidente Usa incontra i bambini delle elementari e legge loro delle fiabe di Natale

L’ex presidente Barack Obama ha fatto visita ai bambini della Burke Elementary a Chicago, incontrandoli presso la biblioteca pubblica. Durante l’evento, ha letto loro alcune fiabe di Natale, creando un momento speciale di condivisione e magia natalizia con i giovani studenti.

L’ex presidente Usa Barack Obama ha incontrato gli studenti della Burke Elementary alla Chicago Public Library. Ha letto con loro alcune fiabe di Natale e parlando dell’Obama Presidential Center, il complesso culturale che aprirà il prossimo anno con museo, archivio, centro civico e una nuova filiale della biblioteca pubblica. Il progetto offrirà spazi e programmi educativi alla comunità del South Side, rafforzando il legame tra cultura e territorio. “Mi sono divertito a leggere libri con alcuni studenti della scuola elementare Burke alla Chicago Public Library oggi – ha scritto sui suoi canali social – quando il Centro Presidenziale Obama aprirà l’anno prossimo, avremo una nuova filiale della biblioteca di cui la comunità potrà godere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it