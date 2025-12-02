Eni fa il pieno di soci tra i suoi dipendenti

I dipendenti credono, e investono, nelle aziende in cui lavorano. È il caso di Eni che ha appena concluso un maxi piano di azionariato diffuso - distribuzione ai dipendenti delle proprie azioni a determinate condizioni - riscontrando oltre 26.000 adesioni per 3 milioni di azioni assegnate. L'iniziativa, che in Italia negli ultimi due anni ha preso piede tra molte società quotate di Piazza Affari, nel caso del Cane a sei zampe, è stata totalmente gratuita nel 2024 e 2025, è ampliata a gran parte dei Paesi esteri in cui l'azienda è presente, raggiungendo risultati molto positivi: il tasso di adesione ha, infatti, superato il 70% tra gli oltre 6.

